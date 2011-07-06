У Дніпропетровську розлилося 1,5 тонн соляної кислоти

У Дніпропетровську рятувальники ліквідували розлив 1,5 тонн соляної кислоти.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 5 липня о 12.45 у Красногвардійському районі Дніпропетровська, на вул. Поточна, 74, водій вантажного автомобіля „Мерседес”, що перевозив вісім кубових пластмасових ємностей з розчином соляної кислоти (концентрацією 31,6%), намагаючись уникнути зіткнення з моторолером, допустив випадання чотирьох ємностей з кузова автомобіля та розлив 1,5 т розчину на проїжджу частину дороги.

Підліток, який був за кермом моторолера, під час падіння отримав легкі тілесні ушкодження, з якими його госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

О 18.35 пожежно-рятувальними підрозділами МНС (65 чол. особового складу та 14 од. техніки) розлив розчину ліквідовано, територію очищено. Загрози навколишньому середовищу немає.