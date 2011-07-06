Кримчанин загинув, потрапивши під власний моторний човен

Житель Криму загинув, потрапивши в морі під власний моторний човен, з якого він випав під час крутого віражу.

Трагедія сталася 5 липня в селищі Чорноморське, неподалік від берега, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

«Чоловік на великій швидкості не втримався в човні і випав з неї. Намагаючись допливти до берега, потрапив під човен, який був у робочому стані і здійснював спіральні рухи, й одержав не сумісні з життям травми», - розповіли в МНС.

Матроси-рятувальники доставили тіло загиблого 46-річного кримчанина на берег.