На Сумщині затримано партію контрабандних анаболіків

В Сумській області затримано нелегальний вантаж з сильнодіючими лікарськими препаратами іноземного походження (анаболіків), забороненими для використання на території України, орієнтовною вартістю 2,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого оперуповноваженого штабу управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Сумській області Наталії ШАПОВАЛ, податківці спільно з військовими Сумського прикордонного загону в рамках операції «Зубр» затримали на залізничному переїзді поблизу м. Білопілля на шляху до державного кордону з Росією автомобіль ВАЗ-21214 «Нива», в якому перевозились препарати, виробниками яких значились фармакологічні компанії Ірану, Індії, Пакистану та Китаю.

Згідно з повідомленням, з авто вилучено більш як 600 упаковок препаратів гормонального росту організму людини - близько 13 тисяч флаконів та ампул і понад 100 блістерів з пігулкам. Зразки медпрепаратів направлено для проведення фармакологічного дослідження. Вартість вантажу, за попередньою оцінкою, становить близько 2,5 млн. грн.

Будь-яких документів щодо походження фармакологічних препаратів у водія-експедитора - 34-річного мешканця с. Рижівка Білопільського району, який керував затриманим автомобілем на підставі довіреності, не виявилось.

Працівники податкової міліції проводять подальшу перевірку.