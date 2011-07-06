Кіровоградщина: врятували робітника, засипаного землею
15:21, 06 липня 2011Новини регіонів
0
Забиття, перелом правої руки
Вчора на Кіровоградщині в райцентрі Олександрівка рятувальники звільнили з-під землі 31-річного робітника, якого під час робіт засипало землею в котловані.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Повідомлення про обвал надійшло до чергової частини рятувальників майже о 19:00. Чоловік потрапив до вузького котловану глибиною 4,5 метра і його засипало землею. Рятували потерпілого за допомогою екскаватора та лопат. Робітник пробув під двометровим шаром землі близько 10 хвилин.
Постраждалий отримав забиття грудної клітини та перелом правої руки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter