Кіровоградщина: врятували робітника, засипаного землею

Вчора на Кіровоградщині в райцентрі Олександрівка рятувальники звільнили з-під землі 31-річного робітника, якого під час робіт засипало землею в котловані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Повідомлення про обвал надійшло до чергової частини рятувальників майже о 19:00. Чоловік потрапив до вузького котловану глибиною 4,5 метра і його засипало землею. Рятували потерпілого за допомогою екскаватора та лопат. Робітник пробув під двометровим шаром землі близько 10 хвилин.

Постраждалий отримав забиття грудної клітини та перелом правої руки.