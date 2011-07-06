Тернопільщина: 8-річний хлопець віджався від підлоги 1500 разів

На Тернопільщині 8-річний житель міста Бучач Тарас ХОМУТ встановив рекорд, віджавшись від підлоги 1,5 тис. разів підряд.

Як повідомляє веб-портал «Бачацькі новини», цей рекорд занесли до Книги рекордів України.

Крім того, результат хлопця на 50 віджимань перевершив досягнення громадянина Румунії, який занесений до Книги рекордів Гіннеса.

1,5 тис. віджимань хлопець зробив за 2,5 години, при цьому після кожної сотні віджимань, не змінюючи положення в упорі лежачи, розминав то ліву, то праву руку. Після 500-го відтискання хлопець попив води.

Загалом Т.ХОМУТ тренується з п’яти років, за одне тренування віджимається 950 разів.