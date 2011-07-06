Кіровоградщина: скажений пес покусав 9 осіб

На Кіровоградщині хворий на сказ бродячий пес покусав дев’ятьох перехожих.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Подія сталась в смт Смоліно Маловисківського району 4 липня. Тварину вбили, її хворобу підтверджено результатами дослідження ветеринарної лабораторії.

Всі постраждалі вакциновані від правця та антирабічною вакциною. Наразі вони перебувають під наглядом медиків у лікарняних закладах за місцем проживання.

Фахівцями СЕС проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.