Кіровоградщина: скажений пес покусав 9 осіб
16:15, 06 липня 2011Новини регіонів
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Всі постраждалі вакциновані
На Кіровоградщині хворий на сказ бродячий пес покусав дев’ятьох перехожих.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Подія сталась в смт Смоліно Маловисківського району 4 липня. Тварину вбили, її хворобу підтверджено результатами дослідження ветеринарної лабораторії.
Всі постраждалі вакциновані від правця та антирабічною вакциною. Наразі вони перебувають під наглядом медиків у лікарняних закладах за місцем проживання.
Фахівцями СЕС проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.
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