Держекоінспекція призупинила роботу 30 баз відпочинку Коблево

Державна екологічна інспекція у Миколаївській області призупинила роботу 30 баз відпочинку в рекреаційній зоні Коблево у Березанському районі Миколаївської області. Про це УНІАН повідомили у Держекоінспекції в Миколаївській області.

На вимогу Миколаївської міжрайонної природоохоронної прокуратури була проведена перевірка 37 суб`єктів господарської діяльності, які працюють на узбережжі. були виявлені у більшості перевірених об`єктів, що мають різні форми господарювання.

Основні порушення - відсутність дозволів на розміщення відходів, а на деяких базах відпочинку також немає дозволів і на викид в атмосферу забруднюючих речовин. Про факти виявлених порушень фахівці екоінспекції повідомили у Миколаївську обласну прокуратуру і Миколаївську облдержадміністрацію.

Керівників баз відпочинку, де допущено порушення, притягають до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП і сплатили штрафи у розмірі 850 грн.

На даний час розв`язується питання про тимчасове призупинення діяльності ще 5 суб`єктів господарювання на Чорноморському узбережжі області. Перевірки дотримання природоохоронного законодавства у зоні відпочинку Коблево і Рибаківка тривають.