У лікарні Маріуполя лишилося троє людей, хворих на холеру

У лікарні м. Маріуполя Донецької області наразі продовжують лікування троє людей, раніше госпіталізованих із захворюванням на холеру. Стан їхнього здоров`я - стабільний.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні, 6 липня, в м. Маріуполі зареєстровано 20 випадків захворювання на холеру (викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 випадків вібріононосіїв такого ж збудника у клінічно здорових людей.

17 хворих і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування й отримання 3 негативних результатів дослідження на холеру виписані.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища холери в м. Маріуполі триває, зазначається в повідомленні.