У Києві вивчать медиків для роботи в амбулаторіях сімейної медицини

До кінця року 100 медиків пройдуть перепідготовку для роботи в амбулаторіях сімейної медицини, що почали відкриватися у столиці цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, доповідаючи Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ під час відкриття амбулаторії сімейної медицини в Голосіївському районі столиці.

О.ПОПОВ зазначив, що до кінця поточного року у столиці запрацюють близько 90 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини. За його словами, у Києві вже успішно працюють 15 амбулаторій сімейної медицини, а сьогодні відкрилася 16-та. У цій амбулаторії медичну допомогу зможуть отримати близько 5 тисяч дорослих жителів мікрорайону «Теремки» та 1 тисяча 309 дітей.

«Амбулаторії, що працюють у Києві, здійснюють свою діяльність на засадах сімейної медицини. Це дозволяє наблизити первинну медичну допомогу до мешканців. Крім того, відкриття амбулаторій передбачає охоплення лікарським наглядом не тільки хворих, які приходять до лікаря на прийом, а й членів їхніх сімей. Така практика протягом тривалого часу з успіхом діє як у європейських країнах, так і країнах СНД. І зараз вона успішно втілюється на теренах столиці», – сказав голова КМДА.

Але, за словами О.ПОПОВА, існує проблема із кадровим забезпеченням первинної ланки медичної допомоги, яку міська влада вирішує шляхом залучення молодих спеціалістів. Так, нещодавно було підписано Угоду про співробітництво КМДА та Національного медичного університету імені О.Богомольця. Ця співпраця відбуватиметься відповідно до Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва. Зазначена програма передбачає навчання в Національному медичному університеті 140 медиків за спеціальністю «лікар загальної практики/сімейної медицини». Окрім того, планується провести перепідготовку вже існуючих кадрів. Уже сьогодні направлено на спеціалізацію «лікар загальної практики/сімейної медицини» 27 лікарів, а до кінця року буде підготовлено ще 100 спеціалістів загальної практики.

Також, за словами О.ПОПОВА, додатковим стимулом працювати в амбулаторіях сімейної медицини для молодих спеціалістів є перспектива отримати службове житло. Так, медики, які працюватимуть у новій амбулаторії, що відкрилась сьогодні на вул. Ломоносова, 52-А, вже отримали свої службові квартири.