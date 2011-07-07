Дівчат із Сумщини вивозили до Туреччини

У місті Глухів Сумської області правоохоронці затримали 50-річну громадянку Росії і двох її помічниць з числа місцевих жителів, які вивозили до Туреччини дівчат для надання інтимних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Відділу зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Сумській області, до відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, надійшла інформація про те, що три жінки намагаються завербувати молодих дівчат для роботи за кордоном. З часом одна 19-річна дівчина розповіла, що їй обіцяли хороші умови роботи, великі гроші. На її ім`я зробили закордонний паспорт, придбали новий одяг, і тільки потім розповіли, чим саме вона має займатися.

«Відступати було пізно, адже коли я намагалася відмовитися, вони сказали, що я маю віддати гроші, які вони на мене витратили. Хотіли майже три тисячі гривень», - повідомила дівчина міліціонерам.

До Туреччини дівчина виїхала разом з 50-річною громадянкою Росії, яка вже була осуджена за торгівлю людьми. Під час допиту остання пояснила, що не бачить злочину в своїх діях, проте оперативники з`ясували, що зловмисниця передала дівчину громадянину Туреччини за грошову винагороду. У Туреччині у дівчини відібрали документи і передали сутенеру, у якого вона разом з дівчиною з Молдови жила і обслуговувала клієнтів протягом трьох місяців.

Після затримання росіянка зізналася, що в її злочинному намірі брали участь ще дві жінки - мешканки Шосткінського району Сумської області, які за певну плату знаходили дівчат і умовляли їх працювати в Туреччині.

Щодо усіх трьох жінок порушено кримінальну справу за ч. 2, ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).