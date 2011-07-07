Майже 100% школярів від 14 до 16 років вживають спиртне

Майже 100% опитаних школярів віком від 14 до 16 років, за результатами анонімного анкетування, вживають спиртне. Середній вік першого вживання алкоголю припадає на 12 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, такі дані були озвучені сьогодні під час прес-конференції за участю губернатора Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, правоохоронців та громадськості з приводу впровадження першого етапу пілотного проекту Комплексної програми профілактики зловживання алкоголем, наркотичними засобами та іншими психотропними речовинами серед дітей, підлітків та молоді «Київщина - територія здорового способу життя».

При цьому, серед опитаних школярів 30% хоча б раз у житті пробували наркотики, переважно «травку» або пігулки. Майже 10% періодично вживають наркотики, більшість з них уже мають сформовану залежність.

У повідомленні зазначається, що запровадженню пілотного проекту програми, який був випробуваний у Васильківському районі, передувала велика аналітична робота облдержадміністрації, міліції, педагогів, медиків і Всеукраїнської благодійної організації «За право на життя».

Новаторство програми полягає у комплексному підході, вона є довготривалою і передбачає впровадження восьми проектів.

Протягом першого етапу її реалізації у лекціях і тренінгах були задіяні близько 500 учнів з 12 шкіл району віком 14-16 років та понад 120 батьків.

Учасники програми підкреслюють, що якщо раніше профілактика наркоманії та алкоголізму розповсюджувалася виключно на підлітків «групи ризику», то сьогодні влада, правоохоронці і громадськість Київщини об’єдналися та працюють одночасно з батьками, молоддю та вчителями, що значно ефективніше і змістовніше.

Так, зазначається к повідомленні, нещодавно за ініціативи голови КОДА А.ПРИСЯЖНЮКА був створений перший в області Центр ресоціалізації наркозалежної молоді, до якого лише після першого етапу програми за допомогою звернулися близько 50 наркозалежних та 70 батьків. Відтепер будь-яка молода людина, яка хоче вилікуватися від алкогольної або наркотичної залежності, може безкоштовно пройти курс стаціонарної цілодобової медичної, психологічної та правової допомоги. У центрі працюють фахові психологи, соціальні працівники, юристи. Психологічну і правову допомогу тут можуть отримати і батьки.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, програма «Київщина - територія здорового способу життя» буде впроваджуватися не лише у Васильківському районі, з нового навчального року цей досвід буде поширений на всій території області.

«Подолати це зло самотужки неможливо, тут влада, громадськість і правоохоронні органи повинні об’єднати свої зусилля і діяти в єдиному ключі. На боротьбу з наркоманією та алкоголізмом має постати все суспільство, а здоровий спосіб життя має бути престижним та модним»,- наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Під час реалізації програми свою допомогу запропонували понад 100 волонтерів - школярі, студенти, працююча молодь, які пройшли тренінг. Водночас, їхня кількість постійно збільшується, і найближчим часом для них буде проведено навчання з психологами, педагогами та соціальними працівниками. Мета тренінгу – поширити здоровий спосіб життя у підлітковому і молодіжному середовищі.