Чернігівщина: прокуратура поновила права півтори тисячі дітей

На Чернігівщині прокуратура поновила права 1,5 тисячі дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, упродовж першого півріччя 2011 року органи прокуратури області провели перевірки з питань захисту суспільної моралі, прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, законодавства про освіту, попередження злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх, запобігання незаконному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За їх результатами порушено 16 кримінальних справ, відшкодовано понад 500 тис. грн., поновлено права півтори тисячі дітей.

Зокрема, прокурорами поновлено житлові, майнові та соціальні права майже 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На їх користь відшкодовано понад 100 тис. грн. соціальної допомоги. Так, у Прилуцькому агротехнічному коледжі 16-ти сиротам до стипендії не доплачували по 100 грн. щомісяця. За приписом прокуратури області кошти на загальну суму понад 40 тис. грн. студентам відшкодовано, винних притягнуто до відповідальності.

Водночас, за результатами перевірки законності реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім до бюджету стягнуто понад 20 тис. грн. штрафних санкцій. Суб’єктів господарювання позбавлено ліцензій.

Крім того, прокуратура Чернігова виявила факти отримання у 2010-2011 роках адміністраціями шести шкіл понад 400 тис. грн. благодійних внесків без зарахування їх на спеціальний рахунок міського управління освіти. За поданням прокурора порушення усунуто, до відповідальності притягнуто 15 директорів шкіл та їх заступників.