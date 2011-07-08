Скажена кішка покусала жительку Краматорська та її сина

У Донецькій області 46-річну жительку міста Краматорська та її 15-річного сина покусала бродяча кішка.

Про це повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська» з посиланням на лікаря-рабіолога Наталю ПОНОМАРЕНКО.

За її словами, нещодавно в травмпункт лікарні з укусами тварини звернулися жінка та її син, тварину одразу впіймали, приспали і направили на експертизу. Медики підтвердили, що кішка була хворою на сказ. Постраждалим людям зробили 6 ін`єкцій від сказу.

Н.ПОНОМАРЕНКО відзначила, що цього року в Краматорську випадків захворювання на сказ раніше не було зареєстровано ні в людей, ні у тварин.