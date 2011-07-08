Скажена кішка покусала жительку Краматорська та її сина
10:54, 08 липня 2011Новини регіонів
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Постраждалим зробили 6 ін`єкцій
У Донецькій області 46-річну жительку міста Краматорська та її 15-річного сина покусала бродяча кішка.
Про це повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська» з посиланням на лікаря-рабіолога Наталю ПОНОМАРЕНКО.
За її словами, нещодавно в травмпункт лікарні з укусами тварини звернулися жінка та її син, тварину одразу впіймали, приспали і направили на експертизу. Медики підтвердили, що кішка була хворою на сказ. Постраждалим людям зробили 6 ін`єкцій від сказу.
Н.ПОНОМАРЕНКО відзначила, що цього року в Краматорську випадків захворювання на сказ раніше не було зареєстровано ні в людей, ні у тварин.
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