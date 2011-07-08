Херсонщина: офіційно відкрита лише половина пляжів

У Херсонській області на 1 липня поточного року офіційно відкрито лише 51,5% пляжів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник сектору державної інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки Управління МНС в Херсонській області Олександр РУДНИЦЬКИЙ, у регіоні офіційно відкритий 101 пляж із 196 зареєстрованих.

Зокрема, на Чорноморському узбережжі: у Голопристанському районі із 40 пляжів відкрито 10, у Скадовському - із 68 пляжів відкрито 38. На Азовському узбережжі, у Генічеському районі із 62 пляжів відкрито 45. У Херсоні всі 6 пляжів отримали дозвіл на початок роботи.

В той же час, як повідомив заступник головного лікаря Херсонської облСЕС Анатолій СЛАБЧАК, станом на 1 липня із 159 зареєстрованих в установі пляжів офіційно відкриті 106 пляжів, з яких 95 морських (з 145 зареєстрованих пляжів) і 11 річкових (14). Протягом першого тижня липня вже були закриті два річкових пляжі в Цюрупинському районі через невідповідність їх території і документального оформлення встановленим нормам.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, у Херсонської області 2010 року офіційно працювало лише 110 пляжів (100 морських і 10 річкових), а інші так і не отримали дозвільних документів на відкриття.

Також А.СЛАБЧАК повідомив, що протягом червня-липня у морях, річках і водоймах було взято 676 проб води, з яких 374 - морської. Станом на 8 липня всі проби відповідають держстандартам, що регулюють придатність води для купання і використання для пиття.