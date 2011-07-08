У лобовому зіткненні «Жигулів» з вантажівкою загинуло 6 людей

На км 23-му км територіальної автодороги «Івано-Франківськ - Бистриця» водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «ЗІЛ-130».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Унаслідок ДТП водій та п’ятеро пасажирів «Жигулів» (троє молодих людей віком від 20 до 27 років та двоє дівчат віком 22 та 25 років) загинули на місці пригоди.

Триває розслідування.