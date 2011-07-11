У Лозовій з харчовим отруєнням госпіталізовано 14 осіб

У Лозовій Харківської області з харчовим отруєнням госпіталізовано вже 14 чоловік, у тому числі 4 дитини, які 8 липня святкували день народження у приватному домоволодінні в с. Петрівське Лозівського району і вживали страви домашнього приготування.

Як повідомляє прес-служба МНС, вчора до інфекційного відділення Лозівської центральної районної лікарні було госпіталізовано двох осіб, у тому числі одну дитину 1997 р.н..

Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Харківській області.