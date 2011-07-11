Рівненщина: через що загинули 16 осіб у будинку для літніх?

Прокуратура розпочала перевірку за фактом загибелі 16 чоловік під час пожежі у будинку для літніх людей у селі Біле Дубровицького району Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, на місці трагедії працює урядова комісія, створена за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Хід досудового слідства у кримінальній справі, порушеній за ст. 196 Кримінального кодексу України (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей) перебуває на контролі генерального прокурора Віктора ПШОНКИ.

Ведуться пошукові роботи, розбираються завали, проводиться ідентифікація загиблих. До районної лікарні госпіталізовано 11 осіб з отруєнням чадним газом та опіками. Стан 1 пенсіонера та 2 осіб обслуговуючого персоналу важкий, у решти 8 осіб стан задовільний.

За попередніми даними, пожежа виникла орієнтовно у спальних приміщеннях пенсіонерів. За свідченнями осіб, які перебували у даному закладі, загорання розпочалося з першої палати. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

Прокуратурою розпочато перевірку у порядку ст.97 КПК України стосовно посадових осіб Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування інвалідів та одиноких громадян.