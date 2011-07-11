У Маріуполі немає нових випадків захворювання на холеру

У Маріуполі Донецької області станом на сьогодні, 9 липня, не зареєстровано нових випадків захворювання на холеру.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Епідеміологи зазначають, що загалом з початку спалаху 29 травня в Маріуполі було зареєстровано 20 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 9 випадків вібріоносійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

18 хворих і 9 вібріоносіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні в Маріуполі продовжують лікування двоє хворих, стан їх здоров`я стабільний.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнища холери в Маріуполі продовжується, поміщено в повідомленні.