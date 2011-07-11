В Одесі 5-річна дитина випала з 15 поверху й залишилася живою

В Одесі 5-річна дитина випала з 15-го поверху й залишилася живою.

Як передає кореспондент УНІАН, 5-річний Турал ГАДЖІЄВ, який випав із вікна 15-го поверху, залишився живим завдяки тому, що спершу впав на гілки невеликого дерева, що амортизувало удар, а потім на м`який грунт, на якому й досі видно контури тіла дитини.

В обласній лікарні бригада лікарів цілу ніч боролася за його життя. Спершу медики діагностували обширні гематоми, а потім пришли до висновку: роздроблення печінки без виходу органу з капсули й черепно-мозкова травма.

За словами завідуючого відділенням інтенсивної терапії обласної лікарні Владимира БОСЕНКА, «стан дитини стабільно-важкий». Від будь-яких прогнозів лікар поки відмовляється.