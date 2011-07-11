Порушено кримінальну справу щодо отруєння дітей в оздоровчому таборі

На Чернігівщині за фактом харчового отруєння дітей в оздоровчому таборі прокуратура порушила кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Прокурор Менського району порушив кримінальну справу за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей). Розслідування справи доручено слідчому відділу УМВС України в Чернігівській області.

Крім того, за інформацією прес-служби прокуратури області, у взаємодії з санітарно-епідеміологічною службою, облуправлінням охорони здоров’я та іншими контролюючими органами розпочалася перевірка дотримання законодавства про оздоровлення дітей і санітарного стану всіх таборів області.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 дітей, які відпочивали у дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Колос» (с. Бігач, Менського району). Стан більшості дітей - задовільний.