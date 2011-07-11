Кому тепер належить Республіканська клінічна лікарня?

Вищий господарський суд України підтвердив за державою право власності на будівлі по вул. Сагайдачного/Ігоревській, 10/5 у Києві, де розташовано Республіканську клінічну лікарню Міністерства охорони здоров’я України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Проведеною у 2010 році прокуратурою Києва перевіркою було встановлено факт незаконної приватизації АСК «Укррічфлот» нежитлових приміщень лікарні.

За наслідками перевірки до Господарського суду міста Києва було подано позов про визнання права власності на ці приміщення за державою. Рішенням цього суду від 6 грудня 2010 року позов було задоволено.

Водночас постановою Київського апеляційного господарського суду від 9 березня цього року за апеляційною скаргою АСК «Укррічфлот» вказане рішення суду першої станції було скасовано та у позові відмовлено.

Прокуратурою столиці було подано до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, яку постановою від 5 липня задоволено та рішення суду від 6 грудня 2010 року залишено в силі. Право власності на приміщення, в яких розміщується лікарня, визнано за державою.