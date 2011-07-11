Чернігівщина: оздоровлено 40 тис. дітей шкільного віку

На Чернігівщині оздоровлено 40 тис. дітей шкільного віку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської ОДА, такі дані оприлюднив під час селекторної наради заступник голови облдержадміністрації Віктор ТКАНКО.

За його словами, у 2011 році на організацію літнього оздоровлення дітей та учнівської молоді регіону заплановано 34,3 млн. грн. Уже освоєно 16,6 млн. грн., що становить 48,5% передбачених коштів. На сьогодні оздоровлено 40 тисяч дітей шкільного віку, що складає 43% від загальної їх кількості. Крім того, оздоровлено 68% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найнижчі показники дитячого оздоровлення мають Щорський (32%) і Менський (37%) райони, міста Чернігів (37%) і Прилуки (28%).

Також В.ТКАНКО зазначив, що у Чернігівській області працюють 24 заклади оздоровлення і відпочинку та 4 санаторії. Позитивом для області є відновлення роботи після капітальних ремонтів закладу санаторного типу «Дружба» у Чернігові та закладу оздоровлення і відпочинку «Казка» у Прилуцькому районі.