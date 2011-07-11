Начальник відділу боротьби з наркотиками ними ж і торгував

Прокуратура Харкова передала до суду справу за обвинуваченням начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) Сумського міського управління міліції в торгівлі наркотиками.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА.

За його даними, в ході досудового слідства правоохоронці встановили, що начальник сумського ВБНОН організував злочинну групу з 6 осіб, яка налагодила канал постачання та збуту небезпечних наркотичних засобів до Харкова, зокрема макової соломки, її концентрату та ацетильованого опію.

Наразі начальникові сумського ВБНОН висунуті обвинувачення за ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. По суті справу розглядає Фрунзенський районний суду Харкова.

На сьогодні усі шестеро членів злочинної групи заарештовані та перебувають під вартою. У ході досудового слідства вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та прекурсори. З метою забезпечення конфіскації майна накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму більш як 1,1 млн. грн.