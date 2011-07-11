У Житомирі лікарі продавали онкохворим безплатні ліки

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність службових осіб Житомирської обласної клінічної лікарні, які продавали онкохворим придбані за державні кошти лікарські препарати.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у 2010 році в рамках бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих» медичною установою було придбано за державні кошти лікарських засобів на суму 1,1 млн. грн. Відповідно до цієї програми, придбані лікарські препарати мали видаватися онкохворим безкоштовно.

Співробітники СБУ встановили, що службові особи лікарні примушували хворих купувати ліки за власні кошти, а до історій хвороб пацієнтів вносили дані про видачу їм ліків безкоштовно. У результаті протиправної оборудки протягом 2010 року було реалізовано лікарських препаратів на суму 110 тис. рн.

За матеріалами СБУ прокуратурою Житомирської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, вчиненого службовими особами лікарні, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.