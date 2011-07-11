На Львівщині ухвалено програму боротьби з алкоголізмом

Сьогодні на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили Комплексну програму профілактики і запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму серед населення Львівської області на 2011 - 2013 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, за це рішення проголосувало 77 депутатів із 98 зареєстрованих на сесії.

Як зазначається у повідомленні, найближчими завданнями програми є створення інформаційної системи і забезпечення постійного моніторингу та обліку розповсюдження пияцтва й алкоголізму в області, цільове спрямування дій правоохоронних органів щодо виключення можливостей незаконного обігу алкогольних напоїв, припинення діяльності угруповань та окремих осіб, що діють на ринку алкоголю, дійові та рішучі заходи у випадках виявлення порушень законодавства щодо дотримання порядку продажу алкогольних виробів.

Керівник фракції Партії регіонів у Львівській облради Ігор ГРЕЩУК в ході обговорення питання «Про затвердження Комплексної програми профілактики і запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму серед населення Львівської області» запропонував підвищити акцизний збір на алкогольні напої.

«Давайте звернемося до практики європейських країн, де ціни на алкоголь є високими, то ж підлітки їх просто не в змозі придбати, - закликав під час сесії депутат-регіонал.