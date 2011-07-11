у Тернополі встановлять тротуари з підігрівом

До кінця року у Тернополі встановлять перші тротуари з підігрівом. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, про це сказав міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ під час «прямої лінії» з читачами з одних місцевих видань. «У моїй виборчій програмі до міської ради одним з пунктів був намір забезпечити тротуари з підігрівом у Тернополі. Ідеться про ті ділянки, де, за даними травмпунктів, люди найчастіше отримують травми під час ожеледі», – уточнив С.НАДАЛ.

Він зазначив, що попередньо планувалося встановити тротуари з підігрівом у наступні роки.

«Але оскільки питання набуло широкого резонансу і політичні опоненти увесь час на ньому акцентують, то для мене воно уже стало принциповим. Думаю, перші «теплі тротуари» облаштуємо цього року», – сказав С. НАДАЛ.

Він додав, що уже підписано угоду з Тернопільським технічним університетом і науковці вузу саме розробляють відповідний проект.

«Очевидно, Тернопіль втілить такий задум вперше в Україні», – зазначив С. НАДАЛ.