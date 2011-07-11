На Хмельниччині обстежать усі заклади соцобслуговування

У Хмельницькій області до кінця тижня буде обстежено усі заклади соціального обслуговування населення і складено акти огляду з метою недопущення пожеж.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА.

Він зауважив, що 30% будинків для людей похилого віку регіону пройшли технічний та проти пожежний огляд. “Це практично нові приміщення або ті, на яких відбулися капітальні ремонтні роботи”, - уточнив він.

У Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької ОДА запевнили, що в області немає закладів соціального обслуговування населення в аварійному стані.

Довідка УНІАН. На Хмельниччині функціонують 30 будинків-інтернатів, 1 гетеріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, 24 будинки для людей похилого віку та інвалідів і 6 будинків психоневрологічного типу, у яких проживають близько 1700 осіб.