Чернігівщина: у лікарні лишаються 5 дітей, які отруїлися у таборі

У Чернігівській обласній лікарні на лікуванні залишаються п’ятеро дітей, які отруїлися в оздоровчому таборі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, стан здоров’я дітей, які залишаються госпіталізованими, задовільний.

10 липня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 дітей, які відпочивали у дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Колос» (с. Бігач Менського району). Стан більшості дітей — задовільний.

Прокурор Менського району порушив кримінальну справу за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей). Розслідування справи доручено слідчому відділу УМВС України в Чернігівській області.

Крім того, санітарно-епідеміологічна служба, облуправління охорони здоров’я та інші контролюючі органи розпочали перевірки дотримання законодавства про оздоровлення дітей і санітарного стану всіх таборів області.