Тернопільщина: районну лікарню оштрафували за монополію

14:13, 12 липня 2011
Новини регіонів
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Підвищила плату за медогляд

Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало Підволочиську комунальну центральну районну лікарню на 4 тис. грн. за зловживання монопольним становищем. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласного відділення АМК, лікарня без економічно обґрунтування підвищила плату за проведення медичного огляду водіїв.

Також на 4 тис. грн. комітет оштрафував Зборівське районне бюро технічної інвентаризації, яке, зловживаючи монопольним становищем, стягувало зі споживачів економічно необґрунтовану плату за послуги з оформлення документів на право власності на нерухоме майно.

За даними обласного відділення АМК обидва відповідачі визнали порушення, привели вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня та сплатили штраф до державного бюджету.

 

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