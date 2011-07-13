У Кам’янці-Подільському - міжнародні змагання "швидких"
11:49, 13 липня 2011Новини регіонів
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“Медичні ралі - 2011”
Сьогодні у Кам’янці-Подільському Хмельницької області стартували міжнародні змагання бригад швидкої допомоги “Подільські медичні ралі - 2011”.
Як передає кореспондент УНІАН, участь у змаганні беруть 27 команд, у тому числі із Кракова, Вільнюса, Каунаса.
Місцева влада закликала жителів міста не лякатися такої великої кількості “швидких”, які проїдуть вулицями Кам’янця-Подільського.
Міжнародні перегони бригад швидкої допомоги триватимуть до 14 липня.
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