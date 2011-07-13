У Чернігові з лікарні виписано усіх дітей, які отруїлися у таборі

З Чернігівської обласної дитячої лікарні виписано усіх дітей, які отруїлися в оздоровчому таборі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, збудник інфекції, який став причиною спалаху отруєння дітей, встановлюється.

10 липня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з діагнозом «харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано 17 дітей, які відпочивали у дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Колос» (с. Бігач Менського району).

Прокурор Менського району порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей). Розслідування справи доручено слідчому відділу УМВС України в Чернігівській області.