У Херсоні працівники МНС врятували двох собак з фонтану

У Херсоні бійці МНС врятували двох собак з фонтану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 12 липня дві бродячі собаки через спеку стрибнули у фонтан, розташований у центрі парку ім. Ленінського комсомолу, а виборатися не зуміли. Знесилених травин помітила прибиральниця. Витягти їх самостійно жінка не змогла і зателефонувала рятувальникам. Бійці аварійно-рятувального загону МНС витягли собак під оплески відвідувачів парку.