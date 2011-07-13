У Маріуполі - знову холера
15:04, 13 липня 2011Новини регіонів
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Зареєстрований новий випадок вібріононосійства
У Маріуполі Донецької області зареєстрований один новий випадок вібріононосійства холерного вібріона у 45-річного чоловіка.
Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.
Епідеміологи зазначили, що всього в Маріуполі з 29 травня (початку спалаху холери) було зареєстровано 22 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 10 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.
У лікарні продовжують лікування двоє хворих і один вібріононосій, стан їх здоров`я стабільний.
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