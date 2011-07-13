У Маріуполі - знову холера

У Маріуполі Донецької області зареєстрований один новий випадок вібріононосійства холерного вібріона у 45-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Епідеміологи зазначили, що всього в Маріуполі з 29 травня (початку спалаху холери) було зареєстровано 22 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 10 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

У лікарні продовжують лікування двоє хворих і один вібріононосій, стан їх здоров`я стабільний.