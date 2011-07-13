Запоріжжя: порушено справу за фактом отруєння у таборі «Салют»

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння дітей у дитячому оздоровчому таборі «Салют» у Приморському районі Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, обставини, що стали причиною групового отруєння, кваліфіковані, як злочин, передбачений ч.2 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежного виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

«Сьогодні,13 липня, прокуратура Приморського району Запорізької області у зв`язку з масовим захворюванням минулого тижня в ДОТ «Салют» дітей порушила кримінальну справу згідно з ч.2 ст.137 КК України», - повідомили в прокуратурі.

В результаті перевірки встановлено, що симптоми захворювання мали місце в набагато більшого числа дітей, ніж повідомлялося раніше.

«8 липня в прокуратуру Приморського району надійшло повідомлення районної санепідстанції про групове захворювання кишковою інфекцією вихованців місцевої оздоровчої установи «Салют». Протягом двох діб симптоми хвороби були виявлені в 40 дітей, 18 з яких були доставлені в районну лікарню», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у дітей, що відпочивали в ДОТ «Салют», з`явилися симптоми гострої кишкової інфекції (нудота і блювота). В результаті, за даними адміністрації табору, 6 дітей з даними симптомами і ще кілька, що безпосередньо контактували з ними (різні відомства озвучували дані від 5 до 13) були госпіталізовані в інфекційне відділення Приморської центральної районної лікарні.

На сьогодні, за даними облСЕС, всі діти, що поступили в лікарню з табору «Салют», уже виписані. СЕС також обнародувала інформацію про результати планової перевірки табору за день до події – повідомлення про те, що 6 липня в роботі харчоблоку ДОТ «Салют» було виявлено ряд порушень.

Довідка УНІАН. Ч.2 ст.137 КК України «Неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки», передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років або позбавлення волі на той же строк.