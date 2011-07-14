Прикарпаття: жінка отруїлася грибами

08:31, 14 липня 2011
Новини регіонів
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Потрапила до реанімації

В Івано-Франківській області з діагнозом «отруєння грибами» у реанімаційне відділення потрапила 51-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Івано-Франківській області, 12 липня у реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні було госпіталізовано жительку села Рожнів Косівського району.

Як констатують медики, стан потерпілої - середньої важкості.

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