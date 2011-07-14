В Азовському морі потонули двоє дітей, шукають третю дитину

У середу поблизу села Приморський посад Приазовського району Запорізької області в Азовському морі потонули двоє дітей (2000 та 2004 р.н.).

Як повідмляє прес-служба МНС, тіла двох дітей піднято з води, доля ще однієї дитини (дівчинки 2001 р.н.) залишається невідомою.

Діти на березі моря перебували з батьками, під час відпочинку хвилювання моря становило близько 3 балів.

До пошуків дівчинки залучено пожежно-рятувальні підрозділи МНС, працівників міліції та місцевих жителів.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.