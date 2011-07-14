Донеччина: на агрофірмі загинуло 24,5 тисячі індиків

З 8 по 13 липня у с. Олександрівка Слов’янського району Донецької області на території агрофірми «Світанок» (філія ДП «Шахта ім. Засядька») загинуло 24 тис. 449 індиків.

Причина загибелі - використання комбікормів для відгодовування птиці, перевищення граничнодопустимої концентрації токсинів в яких у 3-3,2 рази, повідомляє прес-служба МНС.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.