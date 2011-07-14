У всіх дитячих таборах Севастополя тривають перевірки

У всіх 13 дитячих оздоровчих таборах Севастополя у зв`язку з отруєнням в «Альбатросі» тривають перевірки документів про постачання продуктів, дотримання правил зберігання, умов приготування їжі, дотримання санітарних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА, коментуючи ситуацію у зв`язку з масовим отруєнням дітей і вожатих в оздоровчому таборі «Альбатрос».

Керівник міста підкреслив, що цей випадок «став для всіх уроком».

«Усі продуктові склади дитячого табору опечатані. Про причини отруєння скажу пізніше, коли будуть відомі результати експертизи. Діти їли пюре, пельмені і морозиво. Усі постачальники продуктів – місцеві», - сказав В.ЯЦУБА.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 13 липня, в міській інфекційній лікарні Севастополя знаходилося 86 чоловік (81 дитина і 5 вожатих), які поступили напередодні ввечері і вночі з дитячого табору «Альбатрос» (селище Любимівка). Всі госпіталізовані діти – громадяни Росії.

Прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в оздоровчих таборах порушила кримінальну справу за ст.137 ч.2 Кримінального кодексу України (неналежного виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).