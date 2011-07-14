Тернопільщина: врятовано жінку, яка стрибнула в криницю

На Тернопільщині врятовано жінку, яка намагалася скоїти самогубство, стрибнувши в криницю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 61-річна жителька села Добровляни Заліщицького району стрибнула у криницю, однак травм не зазнала, відтак залишилась сидіти у криниці, доки її там не виявили люди. Після того, як працівники Заліщицького райвідділу МНС підняли жінку на поверхню і передали її медикам швидкої допомоги, потерпілу було доставлено в Заліщицьку центральну районну лікарню. Там їй встановили діагноз «загальне переохолодження».