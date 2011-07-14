У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди - на півострові місцями очікуються зливи, град, вітер швидкістю до 20 м/с.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС.

У лісах Криму збережеться висока пожежна небезпека.

13 липня сильний вітер повалив дерева в Євпаторії, а зливою підтоплене приміщення дитячого театру «Золотий ключик».

За даними прес-служби мерії, над Євпаторією пронісся ураган з проливним дощем і сильним вітром. Пошкоджені лінії електропередач. Від великої кількості опадів найбільше постраждала стара частина міста.

Негода залишила без світла близько 300 приватних будинків, де проживають понад тисяча осіб, в 10 селах Сакського району. Бригади електриків планують відновити електропостачання сьогодні удень.