В Україні на 10 робочих місць претендує 57 осіб

У Україні в червні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 57 чоловік (на 1 січня ц.р. – 88 чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 липня 2011 року склало 516 тис. чоловік, що на 49,9 тис. чоловік менше, ніж на 1 червня ц.р.

На 1 липня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 90,5 тис. чоловік (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. чоловік).