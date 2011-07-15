З лікарні виписано дітей і вожатих, які отруїлися в "Альбатросі"

69 дітей і 9 вожатих севастопольського оздоровчого табору «Альбатрос», які 12 липня постраждали від масового отруєння, вчора виписані з інфекційної лікарні № 8.

Як передає кореспондент УНІАН, завтра практично в усіх з них закінчується зміна, і до відправлення поїздом до Москви вони перебуватимуть в південно-бережному таборі «Батіліман».

Водночас, п`ятеро дітей з Єкатеринбургу, хоча практично здорові, поки залишаються в лікарні, оскільки зміна у них закінчується 26 липня. Сам же табір «Альбатрос» із завтрашнього дня тимчасово буде закрито.

Голова міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА приїхав до інфекційної лікарні і подякував севастопольським лікарям, які, на його думку, «організовано і швидко працювали за непростих умов», оперативно надавши допомоги дітям - гостям міста.

За словами В.ЯЦУБИ, зараз одночасно триває перевірка в тринадцяти дитячих таборах Севастополя. «На жаль, я не можу сказати тим, хто відповідає за харчування і утримання дітей у цих установах, такі самі добрі слова, як про лікарів міської інфекційної лікарні. Після перевірки висновки будуть жорсткими, я це обіцяю всім севастопольцям. Я докладу усіх зусиль для того, щоб таких інцидентів, як з табором «Альбатрос», більше не було», – заявив голова СМДА.

Він також повідомив, що російська сторона не чинила жодного тиску на місцеві власті. «Я постійно тримав в курсі справи посла і консула Росії. Ми готові вирішувати будь-які організаційні питання», – сказав В.ЯЦУБА.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в оздоровчих таборах «Альбатрос» і «Нахімовець» порушила кримінальну справу за ст. 137 ч. 2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього чи інші тяжкі наслідки).