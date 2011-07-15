На Прикарпатті вбито відомого карпатського цілителя Нечая

На Прикарпатті вбито відомого карпатського мольфара Михайла Нечая.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, міліція порушила кримінальну справу. Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи. Подробиць на даний час міліція не надає. За словами начальника Центру зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області Василя ГУЛЬТАЙЧУКА, «вбивство буде розкрито в короткі терміни».

Мольфар проживав у селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Михайлу Нечаю було 82 роки. Називав себе останнім карпатським мольфаром, білим магом, екстрасенсом і цілителем. Був відомий в Україні та за її межами. До нього щодня приїжджало багато людей, які шукали зцілення та вирішення життєвих проблем. За неофіційною інформацією, вчора ввечері мольфара зарізав нібито психічно хворий чоловік, який був у нього на прийомі.