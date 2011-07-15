У Маріуполі посилено режим очищення питної води через холеру

У Маріуполі у зв`язку з випадками захворювання на холеру посилено технологічний режим очищення питної води.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, Донецька облдержадміністрація доручила державній екологічній інспекції Азовського моря здійснювати контроль за якістю скидання стічних вод, а також рекомендувала мерії Маріуполя провести роботу з промисловими підприємствами щодо застосування знезараження їх стічних вод, які потрапляють у навколишнє середовище.

Відповідно до плану локалізації та ліквідації холери в Маріуполі проводяться роботи з утримання (очищення) каналізаційних систем, зливових колодязів і каналів.

Фахівцями лабораторії Маріупольського районного виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу» на Старо-Кримській фільтрувальній станції посилено технологічний режим очищення питної води. Окрім коагулянту в літній період вода додатково обробляється флокулянтами.

За інформацією Головного управління житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації, послуги з водопостачання й водовідведення в Маріуполі надає КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (міськводоканал).

Очищення господарчо-побутових стічних вод міста здійснюється на станції біологічного очищення (СБО). Загальна проектна потужність СБО становить 250 тис. куб. м/добу, фактична - 100-120 тис. куб. м/добу, тобто каналізаційні очисні споруди завантажені на 40-50%.

У прес-службі міністерства повідомили, що скидання очищених і знезаражених рідким хлором стічних вод проводиться скидним колектором у Азовське море на відстані 850 метрів від берега. Контроль за скиданням очищених стічних вод здійснює лабораторія міськводоканалу. Перевищень гранично допустимих нормативів за останній період часу не виявлено.

Водночас здійснюється скидання промислових стічних вод у річки Кальміус, Кальчик і акваторію Азовського моря промисловими підприємствами ПАТ „МК „Азовсталь”, ПАТ МК ім. Ілліча, ВАТ „Азовмаш”, Азовським судноремонтним заводом, Маріупольським торговим портом.

«На жаль, контроль за якістю скидання стічних вод промислових підприємств, які потрапляють в Азовське море, державною екологічною інспекцією Азовського моря не проводився», - йдеться в повідомленні прес-служби.