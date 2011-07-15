Херсонщина: чоловіки потрапили до ренімації після укусів павуків

В Херсонській області дві людини госпіталізовані до реанімаційних відділень місцевих лікарень після укусів отруйних павуків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, обидва випадки трапилися у четвер, 14 липня.

Зокрема, до реанімаційного відділення Генічеської районної лікарні у стані середньої тяжкості був госпіталізований 55-річний житель селища Щасливцево (Арабатська Стрілка), якого отруйний павук вкусив за праву ногу.

Того ж дня, до реанімаційного відділення Білозерської районної лікарні потрапив 53-річний житель села Станіслав з діагнозом «укусом павука». Госпіталізований перебуває в стані середньої тяжкості.

За даними облуправління МНС, в регіоні з початку літнього періоду від укусів отруйних павуків вже постраждали 8 осіб. Протягом 2010 року від укусів отруйних павуків в регіоні постраждали 19 осіб, серед яких одна дитина. Спеціалісти МНС пов’язують часті напади отруйних павуків з їх сезонною міграцією на Півдні України.

