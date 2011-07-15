В Києві створили державну надзвичайну протиепідемічну комісію

При Київській міській державній адміністрації створено державну надзвичайну протиепідемічну комісію.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне рішення прийнято з метою здійснення оперативного контролю та координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян у питаннях запобігання і ліквідації можливих епідемій, спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень мешканців міста.

Очолив Комісію голова КМДА Олександр ПОПОВ. До її складу також увійшли заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, головний державний санітарний лікар м. Києва Ярослав ОРТИНСЬКИЙ, начальник Головного управління охорони здоров’я Віталій МОХОРЄВ, головний лікар Київського міського «Центру здоров’я» Отто СТОЙКА, начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ, голови райдержадміністрацій та інші фахівці.