Столичний пляж «Веселка» отримав санітарний паспорт

Зона відпочинку біля води “Веселка”, що на Русанівській протоці в Києві (вул. Микільсько-Слобідська), отримала статус пляжу та санітарний паспорт санітарно-епідеміологічної служби про безпечність відпочинку.

Про це говориться в повідомленні КП “Плесо”, розміщеному на офіційному сайті підприємства.

“Головним державним санітарним лікарем Дніпровського району міста Києва був підписаний санітарний паспорт пляжу «Райдуга». Розглянувши протоколи досліджень води з пляжу «Райдуга», які відповідають вимогам ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів» Алла МАТВІЄНКО прийняла рішення про надання ще одній зоні відпочинку статусу пляжу”, - зазначається в повідомленні.

Документ підписаний санлікарем 12 липня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, пляжний сезон у столиці розпочався 1 червня.

До його початку КП “Плесо” займався підготовкою 11 міських централізованих пляжів: «Чорторий», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний», а також 14 зон відпочинку та 50 водних об’єктів, у яких не рекомендовано купатись, зокрема, це зони відпочинку: «Сонячна» (озеро Сонячне), «Веселка» (Русанівська протока), «Совська балка» (ставки Совські) та «Синєозерна» (озеро Синє). На столичних “Совській балці” та “Веселці” не рекомендувалось відпочивати через відкриті зливостоки.

Станом на 3 червня три столичні пляжі з одинадцяти отримали санітарні паспорти:«Дитячий», «Тельбін» та “Чорторий”. Згодом СЕС заборонили купатися на пляжах «Чорторий», «Тельбін», «Райдужний» і «Центральний» на Трухановому острові через велику кількість кишкових паличок у воді.