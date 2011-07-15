Херсонщина: 16-річний хлопець загинув, зірвавшись з опори ЛЕП

В Херсонській області 16-річний хлопець загинув, зірвавшись з опори ЛЕП.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 14 липня близько 17.40 на пункт зв’язку ПДПЧ-2 Новотроїцького райвідділу УМНС надійшло повідомлення від чергової приймального відділення Новотроїцької районної лікарні про те, що на металевій анкерній опорі ЛЕП, яка знаходиться на відстані 500 метрів від смт Сиваське, висить людина.

Рятувальники МНС, які виїхали на місце події, встановили, що хлопець 1995 року народження, який мешкав в селищі Сиваське, піднявся на верхівку анкерної металевої опори ЛЕП напругою 150 кВт, і почав на ній підтягуватися, але зірвався. Він упав на нижню траверсу опори, де і лежав без ознак життя на висоті приблизно 12 метрів від поверхні землі.

Для зняття тіла бійцям МНС довелося викликати автовишку і фахівців Новотроїцького РЕЗ і ЕМ для відключення напруги.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронні органи проводять розслідування щодо всіх обставин трагедії.