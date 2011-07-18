Журналісти зібрали понад 105 тис грн для онкохворих дітей

На сцені міського будинку культури у Кузнецовську, що на Рівненщині, журналісти області зіграли третю благодійну виставу за п’єсою Марка Кропивницького “Пошились у дурні».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, журналісти, які також є аматорами театрального мистецтва, вже зібрали на потреби дитячої онкогематології області понад 105 тис. грн.

Після третьої вистави (дві попередні з успіхом пройшли на сцені обласного академічного музично-драматичного театру) благодійна скарбничка колективу журналістів-акторів збагатилася ще на 35 тис. грн., з яких 30 тис. грн. - благодійний внесок Рівненської АЕС.

Загалом, акція зі збору коштів для онкохворих дітей триває вже рік. За цей час громадським організаціям області вдалось зібрати на ці потреби майже 400 тисяч гривень.

У складі самодіяльної творчої групи акторів-журналістів – представники обласної державної телерадіокомпанії, газет «Вісті Рівненщини», «Рівненський репортер» та інших ЗМІ.