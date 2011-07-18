У Києві чиновницю СЕС звинувачують у виділенні землі дитсадка

Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу стосовно завідуючої одного із відділень міської санепідемслужби, яка сприяла виділенню забудовнику землі за рахунок території дитячого садка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході дослідчої перевірки встановлено, що завідувачка відділенням СЕС безпідставно внесла зміни до висновку служби, який є одним із обов’язкових документів, необхідних для прийняття рішення про відведення земельної ділянки. Посадовець збільшила площу земельної ділянки за рахунок землі, що належить дитячому садку.

На підставі цих змін у липні 2009 року Київрада прийняла незаконне рішення про передачу під забудову ТОВ «Інбудконсалт» земельну ділянку площею 0,18 га на вул. Панківській, 20/82 та відповідно припинено право користування частиною земельної ділянки вказаного дошкільного закладу. Підприємство мало намір побудувати на вказаній земельній ділянці багатофункціональний офісно-торгівельний комплекс з паркінгом.

Крім того, прокуратурою столиці уже оскаржено до Господарського суду Києва зазначене рішення Київради та договір оренди земельної ділянки.