У Києві чиновницю СЕС звинувачують у виділенні землі дитсадка
Порушено кримінальну справу
Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу стосовно завідуючої одного із відділень міської санепідемслужби, яка сприяла виділенню забудовнику землі за рахунок території дитячого садка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході дослідчої перевірки встановлено, що завідувачка відділенням СЕС безпідставно внесла зміни до висновку служби, який є одним із обов’язкових документів, необхідних для прийняття рішення про відведення земельної ділянки. Посадовець збільшила площу земельної ділянки за рахунок землі, що належить дитячому садку.
На підставі цих змін у липні 2009 року Київрада прийняла незаконне рішення про передачу під забудову ТОВ «Інбудконсалт» земельну ділянку площею 0,18 га на вул. Панківській, 20/82 та відповідно припинено право користування частиною земельної ділянки вказаного дошкільного закладу. Підприємство мало намір побудувати на вказаній земельній ділянці багатофункціональний офісно-торгівельний комплекс з паркінгом.
Крім того, прокуратурою столиці уже оскаржено до Господарського суду Києва зазначене рішення Київради та договір оренди земельної ділянки.